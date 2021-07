Calciomercato Roma, rinforzo in attacco | La lista di Mourinho

Calciomercato Roma, questa la situazione in casa giallorossa a meno di un mese dell’inizio della stagione. Mourinho ha fatto una scelta per l’attacco.

Abbiamo spesso ribadito come Pinto fosse chiamato in questi caldi mesi estivi ad un lavoro tutt’altro che semplice. L’obiettivo continua ad essere quello di migliorare la rosa in modo intelligente, attualizzando colpi alla portata e sostenibili per le casse del club.

Intanto la squadra dello Special One è oggi attesa dal primo confronto di livello del pre-season, contro il Porto. Il match con gli iberici catalizzerà una triade di sfide con nobili realtà europee che pian piano condurranno Dzeko e compagni verso l’inizio della nuova stagione.

Affinché quest’ultima venga affrontata al meglio, però, è necessario concretizzare almeno un altro paio di colpi, come richiesto esplicitamente dallo stesso mister. Con la speranza di poter chiudere diversi affari in uscita, ecco qual è ad oggi la situazione in casa Roma.

Calciomercato Roma, le ultime su Sorloth, Azmoun, Xhaka e Florenzi

Importanti informazioni sono state riportate dal noto giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, grande esperto di calciomercato. A sua detta, si sarebbe registrato uno stand-by della trattativa con l‘Arsenal per Granit Xhaka.

Pinto non è ancora riuscito a pareggiare la richiesta degli inglesi ed è quindi in attesa di chiudere un colpo in uscita dal quale ricavare la giusta “linfa” da investire poi sul numero 34. Da segnalare anche la situazione Florenzi che, dopo disparate indiscrezioni, sembra alla fine destinato alla permanenza. Mourinho non reputa, infatti, pronto Reynolds.

Per quanto concerne la situazione centravanti, siamo ormai certi che i giallorossi conteranno sull’apporto di Dzeko e Mayoral anche per il prossimo anno. Ciò non esclude, però, che i cancelli di Trigoria possano essere varcati da un terzo numero nove.

A “Mou” piacciono molto Shomuurodv del Genoa e Azmoun ma, qualora non si riuscisse ad arrivare ad uno dei due, sarebbe già stato bloccato Sorloth del Lipsia.