Calciomercato Roma, addio inevitabile | Scambio con l’Inter

Calciomercato Roma, si sta delineando in queste ore una particolare situazione che potrebbe portare ad un interessante scambio tra i giallorossi e l’Inter.

A Milano, nonostante la vittoria dello scudetto, c’è la forte esigenza di concretizzare delle importanti cessioni. Dopo quella di Hakimi al PSG, potrebbe arrivare anche la vendita di Lautaro Martinez al Real Madrid che, come raccontatovi, avrebbe una certa ingerenza sui piani di Pinto.

Le strategie di Marotta prevedono la costruzione di una squadra che, anche se privata di alcune pedine fondamentali della gestione Conte, possa restare tra le più competitive del campionato. In questa direzione, dunque, sono da leggersi alcune operazioni di mercato che il ds ex Juve potrebbe concretizzare nelle prossime ore.

A Milano si è deciso di investire, così come a Roma, in modo oculato e intelligente, evitando colpi che vadano poi a ledere il club da un punto di vista finanziario. Come sovente accade in questi casi, inoltre, un grosso aiuto potrebbe giungere anche da eventuali scambi.

Calciomercato Roma, si lavora al baratto Florenzi-Perisic

Uno di questi potrebbe interessare l’asse Colosseo-Duomo e delineare un’affascinante trattativa con il club nerazzurro. Stando a quanto riportato da “Leggo”, infatti, Alessandro Florenzi avrebbe comunicato a Mourinho di voler continuare quel percorso lontano dalla Capitale iniziato quasi due anni fa con il passaggio al Valencia.

Per il numero 24 non si registrano però grandi offerte e anche le avances della Juventus sembrano pian piano essersi ridotte nelle ultime settimane. Sullo sfondo è invece sempre rimasto vivo l’interesse dell’Inter che, però, per la suddetta situazione, non vorrebbe sborsare cifre troppo importanti.

Stando alla ricostruzione de “La Repubblica“, Florenzi potrebbe dunque divenire la chiave di scambio per arrivare ad un esterno di Inzaghi, Ivan Perisic.

Grande amico di Edin Dzeko, il croato ha 33 anni e il suo cartellino, così come lo stipendio percepito, non è poi così divergente rispetto a quello di “Bello de nonna”. Nei prossimi giorni vedremo se potrà concretizzarsi questo scenario che porterebbe la Roma a perdere nel giro di quattro anni il terzo capitano “romano e romanista”.