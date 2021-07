Calciomercato Roma, assalto a Shomurodov | Novità nella formula

Calciomercato Roma, colpo Shomurodov: cifre, dettagli e formula dell’affare che dovrebbe portare l’attaccante alla corte di Mou.

La volata per Shomurodov è appena cominciata, e la Roma è in prima fila per assicurarsi l’attaccante del Genoa. Dopo aver memorizzato l’assalto del Bayer Leverkusen per Azmoun, Tiago Pinto ha virato con decisione sul bomber uzbeko classe ’95, per il quale l’accordo sarebbe ormai ad un passo, con la fumata bianca che potrebbe accorrere a stretto giro di posta.

Affare #Roma–#Shomurodov: la trattativa col #Genoa prosegue. La base dell’affare prevede un prestito oneroso a 2 mln, diritto di riscatto a 16 mln (obbligo in caso di #Champions) più una percentuale sulla futura rivendita. I colloqui continuano @calciomercatoit #CMITmercato — Alessio Lento (@alessio_lento) July 28, 2021

Come riferito dal giornalista di calciomercato.it Alessio Lento, la trattativa con il Genoa prosegue, la base della quale prevede un prestito oneroso a 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 16 milioni: un diritto che potrebbe diventare obbligo di riscatto, nel caso in cui la compagine di Mourinho dovesse arrivare in Champions League, con annessa percentuale legata alla futura rivendita.

Calciomercato Roma, Shomurodov è sempre più vicino

Trattativa che procede spedita, anche perché c’è la volontà di entrambe le parti di portare in porto la negoziazione. Da parte della Roma, che puntellerebbe un reparto orfano al momento di una vera e propria seconda punta, regalando a Mourinho un rinforzo di valore, oltre che dal futuro assicurato; da parte del Genoa, che con il ricavato della cessione dell’uzbeko punta a ridisegnare la squadra. Al momento è previsto l’inserimento di alcuna contropartita, ma ciò non toglie che in futuro Genoa e Roma non possano sedersi nuovamente al tavolo delle contrattazioni, per ragionare su un eventuale trasferimento sotto la Lanterna di uno dei tanti esuberi che il gm giallorosso ha bisogno di piazzare.