Calciomercato Roma, colpo Shomurodov | Accordo a un passo: 20 milioni !

Calciomercato Roma, la fumata bianca per Shomurodov è sempre più vicina: manca sempre per l’intesa con il Genoa.

Come rivelato da Gianluca di Marzio sui propri profili social, l’affare Shomurodov-Roma sarebbe sempre più vicino dal concretizzarsi, tanto che si potrebbe far partire il fatidico conto alla rovescia. Nelle ultime ore sarebbe arrivata l’accelerata decisiva, con Mourinho che potrebbe avere a disposizione il bomber uzbeko a stretto giro di posta: l’intesa con il “Grifone” sarebbe stato trovato sulla base di una valutazione complessiva di 20 milioni di euro, come rivelato da Alessandro Austini, e la fumata bianca è davvero dietro l’angolo. Ci sono ancora dei dettagli da limare: resta da capire, infatti, se nell’affare rientreranno delle contropartite tecniche: si è parlato di uno tra Carlos Perez e Diawara, ma le prossime ore saranno indicative sotto questo punto di vista.

Shomurodov-Roma, calciomercato: fumata bianca a un passo | Accordo per 20 milioni

Né Belotti, né Icardi, né Azmoun: il primo rinforzo in attacco della nuova Roma di Mourinho sarà, a meno di clamorosi colpi di scena, Eldor Shomurodov. Ricordiamo che il calciatore aveva già avuto un colloquio con Mourinho, ai tempi in cui lo Special One sedeva sulla panchina del Tottenham: il calciatore piace molto al tecnico lusitano, che avrà sicuramene avallato il suo eventuale acquisto, sempre più probabile. Seguiranno aggiornamenti a stretto giro di posta.