Calciomercato Roma, colpo in Serie A | Acquisto a un passo

Sempre più vicino un altro acquisto per la Roma. Il Calciomercato giallorosso inizia a movimentarsi.

La Roma di José Mourinho vuole cercare di accelerare le trattative in entrata per rinforzare la rosa il prima possibile. Se fino a questo momento però il calciomercato era, ed è tutt’ora, bloccato dalle difficili uscite da ottenere, visti i tanti esuberi, lo sforzo dei Friedkin potrebbe arrivare prima del previsto. Un centrocampista e un attaccante, questi sono diventati i primi obiettivi del tecnico portoghese, il quale ha dato mandato al gm Tiago Pinto di chiudere in fretta. Il general manager giallorosso sta cercando da tempo un terzo attaccante da affiancare a Edin Dzeko e Borja Mayoral, con i capitolini che tra un anno potrebbero trovarsi nuovamente davanti alla scelta di comprare un attaccante di peso, visto che il bosniaco è in scadenza e lo spagnolo è in prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Roma, Shomurodov vicino

Se per la situazione relativa a Granit Xhaka non ci sono grandi aggiornamenti, quella relativa al centravanti è diversa. Infatti sembra essere sempre più vicino l’acquisto da parte del club giallorossi di Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko classe 1995 di proprietà del Genoa. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il giocatore è davvero vicino alla Roma. In questa stagione col Grifone ha realizzato 8 reti in 32 presenze, per un totale di 1756 minuti tra campionato e Coppa Italia. La sua valutazione si aggira sui 15-20 milioni di euro, ma la possibilità che la Roma possa agire con una formula del prestito con obbligo o con l’inserimento di qualche contropartita tecnica è concreta.