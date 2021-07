Calciomercato Roma, Pinto pesca alle Olimpiadi | Ritorno di fiamma per l’attacco

Calciomercato Roma, riflettori puntati sulle Olimpiadi: il general manager Tiago Pinto pensa a un rinforzo per l’attacco.

Il general manager della Roma Tiago Pinto è alle prese con un’impresa ardua, quella di piazzare i tanti, troppi esuberi ancora presenti in rosa. Una missione difficile che sta complicando maledettamente i piani di calciomercato. Con annessa delusione del nuovo allenatore José Mourinho che vorrebbe al più presto dei rinforzi, in particolare Xhaka a centrocampo.

Il tentativo fatto con lo Zenit San Pietroburgo di prendere l’attaccante Azmoun proponendo come parziale contropartita gli esuberi non è andato a buon fine. Ed è la conferma delle attuali difficoltà.

Pinto continua comunque a pensare a delle possibili occasioni in entrata, da portare però eventualmente a termine soltanto quando si saranno risolte le grane in uscita.

E a questo proposito secondo quanto riportato da “Calciomercato.com” starebbe pensando a un attaccante esterno che sta attualmente disputando le Olimpiadi con la nazionale argentina e che gioca nella Major League Soccer americana. Un nome non completamente nuovo per i giallorossi.

Calciomercato Roma, rispunta Barco

Il nome in questione è quello di Ezequiel Barco, 22 anni, attaccante esterno argentino in forza all’Atlanta United. Attualmente è impegnato alle Olimpiadi di Tokyo con la maglia della nazionale argentina. L’Atlanta lo ha ingaggiato nel 2018 dall’Independiente per 15 milioni di dollari, ma non ha mai reso secondo le aspettative.

Il talento c’è tutto, però non ha mai trovato la giusta continuità e forse il panorama calcistico della MLS non è il migliore per metterlo in mostra. Lo stesso Barco, quando rientrerà dalle Olimpiadi, deciderà il suo futuro. Ha voglia di fare il grande salto in Europa e la Roma sarebbe pronta ad accoglierlo, alle giuste condizioni economiche.

La Roma non è però l’unica squadra interessata al talento argentino. C’è pure il Siviglia di Monchi, pronto a fare uno scherzetto alla sua ex squadra. La sfida è appena iniziata.