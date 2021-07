Calciomercato Roma, ufficiale la cessione alla Spal

Calciomercato Roma, cessione ufficiale: c’è l’annuncio. Il calciatore se ne va in Serie B dopo la prima, ottima stagione, tra i prof

In attesa di piazzare altri elementi in esubero, la Roma mette a segno una nuova cessione, sicuramente di minor rilievo rispetto a quelle che ci si aspetta in queste settimane da Tiago Pinto, impegnato non solo in entrata ma anche in uscita.

La Spal ha infatti ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo di Ludovico D’Orazio. Esterno offensivo, se ne va in Serie B sognando di approdare nella massima serie con il club di Ferrara. Nella passata stagione ha debuttato tra i professionisti nella FeralpiSalò, e in 40 presenze stagionali ha messo a referto 6 gol e 5 assist totali.

Calciomercato Roma, ufficiale D’Orazio alla Spal

D’Orazio era arrivato alla Roma nel 2016. Ed era uno dei migliori talenti visti negli ultimi anni dentro il settore giovanile giallorosso. Adesso è pronto ad una nuova avventura professionale.

Una cessione, come detto, che è completamente diversa da quelle che ci si aspettano da Tiago Pinto da qui alla fine del calciomercato. Intanto, nelle ultime ore, è sempre avanzata maggiormente l’ipotesi di una cessione al Genoa, nell’ambito dell’operazione che potrebbe portare Shomurodov in giallorosso, di uno tra Carles Perez e Diawara. Ecco che arrivano anche le partenze di un certo peso. Quelle che servono per alleggerire il monte ingaggi giallorosso.