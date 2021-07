Calciomercato Roma, Xhaka saluta | Mourinho reagisce così

Un matrimonio che si farà. Quando non si sa, ecco un altro siparietto Social tra Mourinho e Xhaka.

Per uno che va, uno che viene. Ormai gli indizi di mercato sul futuro dei giocatori si possono scoprire sui Social Network di riferimento. In questo caso se per Pedro è arrivato il saluto di Borja Mayoral, per un grande obiettivo giallorosso si è mosso ‘pubblicamente’ proprio il tecnico José Mourinho. Il portoghese non ha inserito l’ex Chelsea e Barcellona nella lista dei convocati del raduno estivo, ed è per questo che lo spagnolo si sta allenando a parte a Trigoria, con tutti quei calciatori che non fanno più parte delle gerarchie della Roma. Xhaka continua ad essere l’obiettivo numero uno per la Roma, che però deve ancora trovare l’accordo con il club londinese.

Calciomercato Roma, botta e risposta Mourinho Xhaka

Intanto lo Special One ha commentato un post di Granit Xhaka, il grande obiettivo dell’estate giallorossa. Il capitano della Svizzera ha salutato tramite un post su Instagram il ct della nazionale elvetica, Vladimir Petkovic, che sarà il nuovo allenatore del Bordeaux. Tra i commenti spicca proprio quello di Mourinho, il quale ha inserito l’emoticon degli applausi. Ormai è un vero e proprio botta e risposta Social tra i due, visto che più volte il giocatore dell’Arsenal ha messo like ai post del portoghese. Adesso starà a Tiago Pinto alzare l’offerta per i Gunners, per quello che si prospetta da tempo essere un bel matrimonio. Intanto sul profilo Instagram del giocatore non c’è più il tag all’Arsenal.