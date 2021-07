Calciomercato Roma, assalto al bomber | “Nulla di concreto”

Calciomercato Roma, attaccante nel mirino: la rivelazione spiazza tutti e apre a nuovi importanti orizzonti.

Gli ultimi rumours riferiscono di un interessamento della Roma per Shomurodov, con Tiago Pinto che sta provando a trovare la quadra con il Genoa, inserendo nell’affare qualche contropartita tecnica appetibile per il Grifone. Questo perché Edin Dzeko sembra essere sempre più vicino alla permanenza nella Capitale: il feeling con Mourinho è buono, come testimoniato dal ritiro precampionato e dalle parole del bosniaco a margine del match contro il Debrecen. A dispetto delle voci inerenti Belotti ed Icardi, la priorità in casa Roma è semmai l’acquisto di una seconda punta, che possa gravitare all’occorrenza attorno ad uno tra Dzeko e Mayoral.

Uno dei profili entrati in orbita Roma è quello di Roman Yaremchuk, possente attaccante ucraino classe ’95 in forza al Gent, il cui contratto con il club belga scade nel 2025: la sua valutazione si attesta sui 15 milioni di euro, anche perché il bomber è reduce da una stagione molto prolifica, che lo ha visto protagonista sia con il suo club, sia con la maglia della sua Nazionale. Come riferito da “voetbalnieuws.be“, però, l’agente del calciatore ha ribadito il fatto che, al momento, non c’è nulla di concreto in relazione al suo possibile addio.

Ricordiamo che il calciatore piace non solo in Italia, ma anche in Germania ed in Inghilterra: ragion per cui, una possibile svolta sul suo futuro potrebbe avvenire a stretto giro di posta.