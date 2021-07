Porto-Roma: orario, probabili formazioni, diretta tv e streaming

Porto-Roma, ecco le ultime novità sulla prima amichevole di lusso in programma per i giallorossi.

La serata di mercoledì 28 luglio vedrà la Roma di Mourinho affrontare in amichevole il primo avversario di caratura internazionale. Dopo i confronti con Montecatini, Ternana, Triestina e Debreceni, Dzeko e compagni affronteranno stasera, alle ore 21, il Porto.

I Dragoes rappresentano la squadra della consacrazione dello Special One, il quale ha vinto tra il 2002 e il 2004 due campionati nazionali, una Coppa e una Supercoppa Nazionale, oltre che alla “vecchia” Coppa UEFA e alla Champions League.

Tante cose sono cambiate in questi quasi quindici anni, eccezion fatta per la grande brama di vittorie del mister iberico. Quest’ultimo, forse, credeva che per il ritiro nel suo Paese avrebbe potuto disporre di una rosa più completa. Al momento, invece, Pinto non è ancora riuscito ad esaudire le poche ma oculate richieste del connazionale.

L’ex Tottenham dovrà dunque accontentarsi degli elementi attualmente a sua disposizione e, con ogni probabilità, schiererà dal primo minuto la squadra di titolari per fare poi delle rotazioni a match in corso.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, assalto a Belotti | Cairo alza la voce: c’è l’annuncio

Porto-Roma, le probabili formazioni e dove seguire la gara

Gli ultimi confronti ufficiali con i portoghesi non sono stati dei più felici. Nel 2016 gli uomini allora guidati da Espirito Santo causarono infatti il mancato approdo in Champions League alla rosa di Luciano Spalletti, sconfitta ai turni preliminari per 0-3 nella gara di ritorno.

Il duello più recente risale al 2019 quando Conceicao causò l’eliminazione dei giallorossi agli ottavi della massima competizione europea. Un piccolo disastro se si pensa che, circa un anno prima, quella stessa squadra, non ancora dilaniata dai disastri di Monchi, era arrivata alle semifinali della vecchia Coppa dei Campioni.

Ritornando al presente, senza infelici voli pindarici, ecco cosa c’è da sapere sul confronto di stasera. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Calcio e Roma Tv Plus, alla quale è possibile avere accesso previa iscrizione al seguente link. (https://bit.ly/3x8Qs9E)

Queste, intanto, le possibili scelte di mister Mourinho.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Tripi; Diawara, Villar, Zaniolo, Pellegrini, MKhitaryan; Dzeko.