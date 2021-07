Porto-Roma, formazioni ufficiali, diretta tv e streaming della quinta amichevole della stagione della squadra di Mourinho

Sale il livello delle amichevoli giallorosse. Stasera la squadra giallorossa affronterà il Porto di Sergio Concecao. E’ la quinta partita precampionato per la formazione di Mourinho, la prima in Portogallo. Si gioca contro la squadra che pochi mesi fa ha eliminato la Juventus dalla Champions League: l’impegno è probante quindi. E lo Special One vuol assolutamante vincere.

Ecco le formazioni ufficiali della partita di questa sera.

Porto: Diogo Costa, Joao Mario, pepe, Mbemba, Manafa, Otavio, Sergio Oliveira, Bruno Costa, Pepe, Toni Martinez, Taremi

Roma: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori, Darboe, Diawara, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko.

Porto-Roma, la diretta tv e streaming

La partita di questa sera sarà possibile vederla in diretta tv su Sky Sport. L’inizio è fissato alle 21. In streaming invece la gara sarà possibile seguirlo su Sky Go, l’applicazione che permette di vedere anche quando non si è a casa le dirette.

In streaming, la gara, sarà anche possibile vederla su RomaTv plus. In questo caso non ci sarà bisogno di nessun abbonamento, ma solamente accedere al sito della Roma e registrarsi.