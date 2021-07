Porto Roma, Pepe entra duro su Mkhitaryan: si scatena la rissa

Porto Roma, si scatena la rissa per un’entrata dura di Pepe su Mkhitaryan: ecco quello che è successo. Anche Mou su tutte le furie.

Si sta disputando l’amichevole Porto-Roma, che vede attualmente la compagine di Mourinho condurre le danze per 0-1, in virtù della rete messa a segno da Mancini con un colpo di testa preciso, su corner delizioso di Niccolò Zaniolo. Tuttavia, la partita è stata interrotta per alcuni minuti, a seguito della furiosa rissa scatenatasi a seguito di un’entrata durissima di pepe su Mkhitaryan, con l’armeno a muso duro con il portoghese ex Real Madrid. Non era l’unico intervento sopra le righe del centrale lusitano, che in più di una circostanza è entrato dritto sull’uomo: anche per questo il trequartista di Mourinho è andato su tutte le furie.

L’arbitro ha deciso di non prendere alcun provvedimento disciplinare, sebbene tutti i componenti delle due panchine si siano riversate in campo, per difendere i rispettivi compagni di squadra.