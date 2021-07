Porto Roma 1-1, il tabellino del match: ecco il resoconto della gara

Porto Roma, il tabellino e l’analisi della gara: ecco quello che è successo nell’ultima amichevole della compagine di Mourinho.

C’era attesa per capire la risposta della nuova Roma di Mourinho alla prima amichevole probante del precampionato contro il Porto di Coincecao, e Dzeko e compagni hanno risposto presente, pareggiando la gara per 1-1. A Mancini, infatti, imbeccato perfettamente da Zaniolo, ha risposto Vitor Ferreira con un bel piattone a pochi minuti dal fischio finale. Dopo un inizio di gara un pò in sordina, in cui è Rui Patricio a metterci una pezza in almeno due circostanze ( nel primo intervento, quello su Otavio, è bravissimo in termini di reattività a farsi trovare pronto sul primo palo), i giallorossi prendono a poco a poco le misure ai lusitani, come evidenziato soprattutto dal primo quarto d’ora della ripresa.

Leggi anche –> Porto Roma, Pepe entra duro su Mkhitaryan: si scatena la rissa

Porto Roma 1-1: a Mancini risponde Ferreira

Prima Dzeko lambisce il palo con un fendente di sinistro che si spegne a pochi cm dal montante sinistro, poi Mancini inchioda il momentaneo 0-1 con un colpo di testa a pochi passi dalla linea di porta avversaria. I ritmi si abbassano, e la partita si incattivisce, a causa di un’entrata molto dura di Pepe, a cui Mkhitaryan reagisce per le rime. Nel finale, il Porto preme e trova la rete del pareggio grazie a Vitor Ferreira.