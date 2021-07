Roma, Italiano della Fiorentina parla di Villar | Il retroscena

Roma, l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, parla di Villar. Svelato un interessante retroscena.

La Roma è da appena due giorni in Portogallo, dove sta continuando la seconda parte del ritiro iniziato a Trigoria nella prima settimana di luglio. Questa sera l’amichevole di lusso contro l’ex squadra di José Mourinho, il Porto.

Dopo ci saranno altre amichevoli importanti e la probabile presentazione della squadra giallorossa il 14 agosto all’Olimpico. Da sottolineare, però, è l’inizio delle gare ufficiali: il 19 agosto ci sarà l’esordio della Roma in Conference League (il ritorno dei playoff è previsto per il 26 agosto), mentre il primo match in campionato sarà in tra le mura casalinghe contro la Fiorentina di mister Italiano il 22 agosto.

Roma, “Villar sarà il migliore in campo”

Proprio in merito alla partita che verrà di fronte la squadra giallorossa e la Fiorentina, ha parlato il nuovo mister della squadra toscana, ovvero Vincenzo Italiano.

Come riporta il sito “Viola News”, l’allenatore ex Spezia è un vero e proprio martello in questa fase di preparazione alla nuova stagione. Soprattutto con i giocatori non ci va certo per le morbide.

Nell’ultimo allenamento, l’oggetto dei suoi rimproveri è stato il giovane Gabriele Gori. Il tecnico non ha gradito le modalità di pressing del ragazzo colpevole, secondo il tecnico, di avvicinarsi troppo a Sottil e lasciando quindi spazio libero a Benassi.

Emblematico il rimprovero del tecnico al giovane calciatore: “Se te fai così, il 22 agosto Villar è il migliore in campo“. Insomma non si può certo dire che Italiano non sia già proiettato verso la prima di campionato contro la Roma dello Special One.