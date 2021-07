Calciomercato Roma, troppa concorrenza | Occasione in difesa

Calciomercato Roma, l’occasione in difesa per i giallorossi è ghiotta. Troppa la concorrenza per il giocatore.

Ci stiamo avvicinando sempre di più all’inizio della stagione e il mercato della Roma entra sempre più nel vivo. Dopo gli acquisti di Rui Patricio per la porta e di Matias Vina per la fascia sinistra (manca solo l’ufficializzazione), il gm Tiago Pinto cerca nuovi rinforzi per accontentare le richieste di José Mourinho. Prima di pensare ad altri acquisti, però, toccherà progettare diverse cessioni dei cosiddetti “esuberi“.

In un mercato dove non gira molto denaro, le vendite e i risparmi sugli ingaggi pesanti sono oro colato per ogni società. La Roma vuole monetizzare il più possibile da questi calciatori per poi buttarsi a capofitto sugli obiettivi per il mercato in entrata e alle occasioni che questo presenta.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, assalto a Shomurodov | Novità nella formula

LEGGI ANCHE -> Porto Roma 1-1, il tabellino del match: ecco il resoconto della gara

Calciomercato Roma, occasione Bailly per la difesa

Come riporta ESPN, il futuro di Eric Bailly al Manchester United è sempre più in dubbio. Il centrale difensivo cercherà chiarimenti sul suo futuro ai Red Devils dopo che quest’ultimi hanno raggiunto un accordo con il Real Madrid per l’acquisto di Raphael Varane.

Con l’aggiunta del difensore francese, Solskjaer avrà ben sette difensori centrali nella sua squadra e di conseguenza Bailly è preoccupato di trovare poco spazio con lo United nella prossima stagione. Il nazionale della Costa d’Avorio ha firmato un nuovo contratto ad aprile con il Manchester, con scadenza nel 2024 e con opzione per un altro anno.

Gli infortuni e la forte concorrenza hanno limitato di gran lunga il 27enne, che sta giocando in questo momento le Olimpiadi con la sua nazionale. Solo 106 presenze in cinque anni all’Old Trafford (12 partite per lui l’anno scorso in Premier League) dopo il suo trasferimento da 30 milioni di sterline dal Villarreal nel 2016.

Bailly potrebbe essere impegnato fino al 7 agosto alle Olimpiadi, se la Costa d’Avorio dovesse raggiungere la finale. Da quel momento in poi, con la stagione prossima all’inizio, dovrà pensare velocemente al suo prossimo futuro, con la Roma che guarda interessata a possibili colpi di scena.