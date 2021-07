Calciomercato Roma, decisione finale | Spiraglio estero

Calciomercato Roma, tra poco si arriverà alla decisione finale. Intanto c’è uno spiraglio che riguarda l’estero.

Ci stiamo avvicinando sempre di più all’inizio della stagione e il mercato della Roma entra sempre più nel vivo. Dopo gli acquisti di Rui Patricio per la porta e di Matias Vina per la fascia sinistra (manca solo l’ufficializzazione), il gm Tiago Pinto cerca nuovi rinforzi per accontentare le richieste di José Mourinho. Prima di pensare ad altri acquisti, però, toccherà progettare diverse cessioni dei cosiddetti “esuberi“.

In un mercato dove non gira molto denaro, le vendite e i risparmi sugli ingaggi pesanti sono oro colato per ogni società. La Roma vuole monetizzare il più possibile da questi calciatori per poi buttarsi a capofitto sugli obiettivi per il mercato in entrata. Attenzione però alle situazioni anche di altri giocatori, non considerati esuberi ma neanche indispensabili da parte del mister e della società.

Calciomercato Roma, ancora incerto il futuro di Florenzi

Uno dei giocatori al centro del mercato giallorosso è Alessandro Florenzi. Dopo due prestiti in giro per l’Europa (prima al Valencia e poi al PSG) il calciatore di Vitinia e fresco campione d’Europa con la nazionale azzurra dovrà fare ritorno a Roma. Il rapporto di certo non idilliaco con Fonseca e con i tifosi, ha incrinato senza dubbio la sua volontà di rimanere nella capitale italiana.

Come riporta stamani il Corriere dello Sport, Alessandro Florenzi non è stato convocato per raggiungere la squadra in Portogallo lunedì prossimo. Domenica sarà a Roma per il tampone e poi aspetta di conoscere il suo futuro.

La cessione di Florenzi rimane sullo sfondo e rimarrebbe, ad ora, lo scenario più probabile: la sua partenza permetterebbe alla società giallorossa un alleggerimento del monte ingaggi e un’interessante plusvalenza.

Con Mourinho potrebbe trovare spazio, ma la società preferirebbe venderlo proprio per le ragione appena dette. C’è da dire anche, però, che dall’Italia non sono arrivate offerte (nessun segnale dall’Inter). Dall’estero giusto qualche timido sondaggio.

Ora però Florenzi, dopo aver vinto l’Europeo con la nazionale azzurra e dopo due anni di prestito (prima in Spagna e poi in Francia), vorrebbe trovare una soluzione definitiva e non più incertezze sul suo cammino.