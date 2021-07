Calciomercato Roma, bomba Icardi | “Decisione ufficiale”

Calciomercato Roma, sarebbero arrivate delle interessantissime novità relative alla situazione Icardi.

Il coniuge dell’altrettanto nota Wanda Nara rappresenta, al momento, uno dei profili maggiormente bramati da diverse squadre europee. Allontanato dall’Inter per volontà di Antonio Conte in seguito all’epurazione del mister leccese, l’argentino si è distinto per una buona parentesi in Ligue 1.

La sua avventura al PSG è però ormai prossima alla conclusione, come testimoniato dai numerosi rumors degli ultimi mesi, secondo i quali Leonardo è costretto a concretizzare diverse vendite nel futuro prossimo per ovviare alla delicata situazione finanziaria del club.

A Trigoria hanno da tempo fatto un pensiero per Icardi, come emerso anche da quel sorrisetto beffardo quanto sornione di Tiago Pinto quando alcuni tifosi chiesero lui se ci fossero dei margini per arrivare al numero 9.

La Roma necessita indubbiamente di un importante colpo in attacco nei prossimi anni per ovviare felicemente ad un ormai 35 enne Edin Dzeko. Come raccontatovi, il profilo più vicino è ora come ora quello di Shomurodov.

Occhio però alla grande novità legata al nome dell’ex Sampdoria e Inter.

Calciomercato Roma, “Icardi e Paredes sono sul mercato”

Da segnalare, infatti, le parole riportate dal giornalista Luca Momblano. Come riportato da Calciomercato.it, quest’ultimo ha infatti commentato l’attuale situazione all’ombra della Torre Eiffel.

Il club del ricchissimo Nasser Al-Khelaïfi, dopo aver ingaggiato numerosi top player, deve ora cercare di bilanciare i conti e concretizzare diverse operazioni in uscita. In particolar modo, a tal proposito, si è così espresso il su citato nel corso della trasmissione Top Calcio 24.

“Ad agosto partirà un altro mercato per il Psg per piazzare i giocatori in esubero. So per certo che Paredes e Icardi sono stati messi ufficialmente sul mercato, anche se non ci sono comunicati”.