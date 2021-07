Calciomercato Roma, dalla Spagna: nuova idea per la difesa

Calciomercato Roma, in queste ore sarebbe emerso un nuovo nome per la fase difensiva.

In questi giorni Pinto sta lavorando sia sul fronte in entrata che su quello in uscita. Da quest’ultimo punto di vista non si registrano grandi novità mentre molte cose potrebbero cambiare nelle prossime ore per quanto riguarda i nuovi arrivi.

Dalla serata di ieri, infatti, si sono infittiti i rumors relativi al forte interesse dei capitolini per l’attaccante del Genoa, Eldor Shomurodov. Quest’ultimo, ventiseienne, avrebbe convinto Mourinho e società a puntare su di lui e a breve potrebbe arrivare l’ufficialità.

L’accordo è stato infatti trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni. Nessuna novità, invece, sul fronte Xhaka, il cui approdo è strettamente legato alla volontà e alla possibilità dei Friedkin di pareggiare la proposta dell’Arsenal di 20 milioni. Il gap è attualmente di circa 5 milioni.

Dopo quella per l’elvetico e quella andata a buon fine con il Wolverhampton per Rui Patricio, potrebbe nascere un nuovo asse tra i giallorossi e un club di oltremanica.

Calciomercato Roma, spunta il nome di Lindelof per la difesa

Stando a quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes.com, infatti, la Roma avrebbe manifestato un certo interesse per Victor Lindelof, difensore svedese che sembra destinato a perdere gerarchie all’interno dello scacchiere dello United.

I Red Devils hanno infatti da poco concretizzato il grande colpo Varane che, insieme a Maguire, è destinato a rappresentare il perno difensivo degli uomini di Solskjaer. Per tale motivo i dirigenti inglesi, previo benestare dello stesso mister, cercheranno di attualizzare una piccola epurazione in un reparto che appare ora, di fatto, saturo.

Lindelof è valutato circa 30 milioni di euro, dal momento che il suo contratto è in scadenza nel 2024. Stamattina vi avevamo parlato della possibilità che un altro giocatore dello United, Eric Bailly, approdasse all’ombra del Colosseo.

Quest’ultima pista sembra più abbordabile da un punto di vista economico. Pinto e adepti faranno le proprie valutazioni nelle prossime ore, prima di ponderare una scelta definitiva.