Calciomercato Roma, doppio affare col Genoa | Arriva con Shomurodov

Calciomercato Roma, ci sarebbe un inatteso cambiamento legato alla trattativa con il Genoa per Eldor Shomurodov.

Se per l’ufficialità bisogna attendere ancora un altro po’ e se è vero che nel calciomercato gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo, possiamo in modo riduttivo quantomeno sottolineare che la Roma e il Genoa non sono mai state così vicine dal trovare l’accordo per il giocatore in questione.

Ci riferiamo al su citato Eldor, attaccante ventiseienne uzbeko nel quale Mourinho avrebbe individuato le giuste caratteristiche e potenzialità per far parte del proprio scacchiere. Distintosi per un buon primo anno italiano con la casacca dei liguri, Shomurodov ha totalizzato 8 reti nella scorsa stagione.

Un bottino da non sottovalutare, se si considerano le difficoltà della squadra di Preziosi e la sua grande abbondanza in attacco che non sempre ha permesso lui di figurare tra i titolari. Gli ultimi dettagli sono stati risolti nella serata di ieri, mercoledì 28 luglio.

Mentre Dzeko e compagni affrontavano in amichevole ( si fa per dire) gli uomini di Conceicao, Pinto stava di fatto chiudendo quello che rappresenterebbe, insieme a Vina e Rui Patricio, il terzo acquisto dell’ex dg del Benfica.

Calciomercato Roma, inserito Gabriele Cagia nell’affare

Rispetto alle notizie emerse ieri, ci sarebbero state però alcune novità in queste ultime ore. Le cifre sono rimaste più o meno le stesse, così come la modalità di acquisto che dovrebbe prevedere un prestito con obbligo di riscatto.

Stando a quanto riportato da Paolo Rocchetti di Teleradiostereo, nella trattativa potrebbe però essere coinvolto anche un altro giocatore. Ci riferiamo a Gabriele Cagia, difensore del Grifone classe 2004 e reduce da un grande exploit nelle ultime stagioni che gli hanno permesso di ottenere anche alcune convocazioni con la Nazionale Under.