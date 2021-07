Calciomercato Roma, i giallorossi alzano la posta | Offerti 22 milioni

I giallorossi a sorpresa potrebbero affondare un altro colpo sul calciomercato. Si tratta di un difensore centrale.

Non solo la Roma. Sono molti i club che si ritrovano giocatori in esubero che non riescono a cedere. Il problema riguarda molte società, tra queste anche top club, che non riescono a liberarsi di pesanti ingaggi e alleggerire il monte ingaggi della rosa. José Mourinho con la sua lista diramata i primi di luglio per i giocatori convocati per il raduno ha fatto le sue scelte, tagliando fuori oltre ai vari giocatori già noti (vedi Fazio, Santon, Nzonzi e Pastore), anche un giocatore a sorpresa, come ad esempio Pedro. Anche all’estero però sono in questa condizione, come ad esempio il Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, troppa concorrenza | Occasione in difesa

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, assalto a Shomurodov | Novità nella formula

Calciomercato Roma, alzata l’offerta al Barcellona

Il club blaugrana ha da tempo messo sul mercato il difensore Clement Lenglet. Come riportato dal sito ‘diariogol.com’, i giallorossi hanno avuto già i primi colloqui con il club di Joan Laporta, il quale ha fissato il presso del centrale francese sulla base di 25 milioni di euro. L’offerta della Roma è sui 20 milioni di euro, ma la risposta del Barcellona è stata che a quel prezzo avrebbe preso solamente Samuel Umtiti, profilo che non convince Mourinho. Proprio per questo la Roma avrebbe alzato la posta a 22 milioni di euro per il francese classe ’95, ma la risposta potrebbe essere ancora negativa da parte del club spagnolo. Nella passata stagione 48 le presenze in azulgrana con una rete siglata.