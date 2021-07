Calciomercato Roma, esubero da piazzare | Irrompe anche il Nizza

Calciomercato Roma, svolta per l’addio: aumenta la fila per uno degli esuberi di Mourinho. Ecco le ultime indiscrezioni.

All’indomani dell’approdo di José Mourinho sulla panchina giallorossa, per la Roma l’unico vero grande obiettivo per la porta è stato Rui Patricio, richiesta esplicita dello Special One, con l’ex Wolverhampton che ha già dimostrato tutto il suo potenziale in occasione del match contro il Porto, dove è stato bravo a disinnescare almeno 3 occasioni molto pericolose dei portoghesi. Chiaramente, con Rui Patricio che fungerà da titolare e Fuzato come secondo, le chances di una permanenza di Robin Olsen, reduce dall’esperienza in prestito all’Everton e da un buon Europeo, sono drasticamente ridotte. Ecco perché si sta ragionando su una possibile cessione dell’estremo difensore svedese, che ha molto mercato in Ligue 1.

Calciomercato Roma, per Olsen spunta anche il Nizza: sfida lanciata al Rennes

Nei giorni scorsi il club maggiormente interessato sembrava essere il Lille, ma la trattativa si è arenata dal momento che il club transalpino non solo voleva che l’affare si concludesse con un prestito, ma chiedeva alla Roma di partecipare al pagamento di una parte degli emolumenti da corrispondere al portiere. Secondo quanto riportato da l’Equipe, oltre al Rennes, nelle ultime ore è spuntato anche il Nizza, che avrebbero avviato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Staremo a vedere quello che succederà, fermo restano che una soluzione in uscita, volente o nolente, dovrà essere presa.