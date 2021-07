Calciomercato Roma, affare Shomurodov | Pronte le contropartite

Calciomercato Roma, i giallorossi sono ad un passo dal prendere l’attaccante uzbeko del Genoa. Pinto ha intanto pronte le contropartite da inserire nell’affare.

La notizia dell’interessamento della Roma verso l’attaccante del Genoa Eldor Shomurodov si è tramutata in una vera e propria trattativa che potrebbe concludersi anche molto presto. Il suo acquisto infatti sembra essere sempre più vicino.

L’attaccante uzbeko, classe ’95, ha realizzato, in questa stagione col Grifone, 8 reti in 32 presenze, per un totale di 1756 minuti tra campionato e Coppa Italia. La sua valutazione si aggira sui 15-20 milioni di euro, ma la possibilità che la Roma possa agire con una formula del prestito con obbligo di riscatto o con l’inserimento di qualche contropartita tecnica è concreta.

Calciomercato Roma, Pinto ha pronte le contropartite per Shomurodov

La Roma e il Genoa hanno praticamente raggiunto l’accordo per il trasferimento di Eldon Shomurodov in maglia giallorossa. L’attaccante uzbeko dovrebbe trasferirsi alla Roma con la formula del prestito oneroso da 2 milioni di euro più un diritto di riscatto a 16 milioni e il 20% sulla sua futura rivendita. Il diritto si tramuterebbe in obbligo di riscatto in caso di qualificazione dei giallorossi alla prossima Champions League.

Come riporta stamani la Gazzetta dello Sport, Tiago Pinto vuole comunque abbassare il costo della parte cash, inserendo magari qualche contropartita. Gli esuberi giallorossi sono stati scartati dal Grifone a causa degli ingaggi ritenuti eccessivi.

Ora si ragiona se inserire nell’affare uno dei giovani gioielli della “cantera” romanista. Stiamo parlando infatti di Zalewski, Bove e Ciervo, i tre ragazzi che Mourinho ha voluto con sé nel ritiro precampionato.

Nelle prossime ore, conclude la Gazzetta, arriverà la chiusura definitiva dell’operazione. La Roma e il Genoa intanto riflettono sulle ultime mosse da fare.