Calciomercato Roma, è fatta per Shomurodov | Colpo da 20 milioni

Calciomercato Roma, fumata bianca per Shomurodov: “è un nuovo calciatore giallorosso”. Accordo trovato: è fatta.

Accordo trovato. ✅#Shomurodov è un nuovo giocatore della Roma di Josè Mourinho. @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) July 29, 2021

Importante aggiornamento sulla trattativa Roma-Genoa per Shomurodov. Come rivelato da Angelo Mangiante tramite un post apparso sui propri propri social, sarebbe giunta all’epilogo l’affare per l’uzbeko, con Shomurodov che può definirsi ufficiosamente un nuovo calciatore della Roma, con lo Special One che avrebbe spinto in prima persona in tal senso, avendo già incontrato il calciatore ai tempi del Tottenham.

Resta da capire quali saranno le cifre che suggelleranno l’affare. Come rivelato da Gianluca di Marzio, l’attaccante dovrebbe sbarcare a Roma lunedì per firmare: un’operazione che, si dovrebbe attestare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, per un totale di 17,5 milioni di euro più 2,5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Dopo i contatti delle scorse ore, si è pervenuta alla tanto attesa fumata bianca, per completare un reparto che necessitava di una seconda punta in grado di fungere da supporto ai vari Dzeko e Mayoral. Nuovo acquisto di Pinto dopo quelli di Vina e Rui Patricio: in attesa di Xhaka…