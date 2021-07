Calciomercato Roma, il bomber ha detto no | L’annuncio social svela tutto

Calciomercato Roma, sfuma una destinazione battuta nelle ultime ore per l’attaccante: l’annuncio social della sua ragazza è una sentenza.

Nelle ultime ore la Roma ha messo la freccia per Shomurodov, con Pinto che è in procinto di chiudere l’affare con l’uzbeko, e regalare a José Mourinho il rinforzo in attacco tanto atteso. L’approdo dell’attuale attaccante del Genoa, per il quale sarebbe stato trovato un accordo di massima sulla base di una valutazione complessiva di 18 milioni di euro, a cui eventuale aggiungere una percentuale legata alla futura rivendita, mette una pietra tombale sull’eventuale addio di Dzeko, a meno che il bomber bosniaco non venga ceduto negli ultimissimi giorni di mercato. Ad ogni modo, il general manager giallorosso, sebbene abbia virato con decisione su Shomurodov, tiene aperte anche altre porte.

Calciomercato Roma, non tramonta Sörloth | Indizio social

Una delle alternative a Shomurodov è Alexander Sörloth, attaccante norvegese classe ’95 del Lipsia, valutato circa 15 milioni di euro dal club tedesco. Il centravanti è stato sondato da Pinto, che però non lo considera una prima scelta; ragion per cui, Sörloth è ambito anche da altri club, e fa gola soprattutto in Turchia. Secondo quanto riportato dal portalo turco mynet.com, sia il Trabzonspor, sia il Fenerbahçe osservano con attenzione la situazione, ma la formula più gradita sarebbe quella del prestito. Tuttavia, ad un tifoso del Fener che ha invitato Sorloth a trasferirsi nella sua squadra del cuore, la fidanzata dell’attaccante sui social ha risposto con un secco: “No”, aggiungendo anche l’emoji del pagliaccio.