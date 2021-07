Calciomercato Roma, assalto dalla Spagna | Lo vuole Simeone

Dalla Spagna c’è il forte interesse dell’Atletico Madrid di Simeone pronto a fare l’offerta alla Roma in questo calciomercato.

Rui Patricio è al momento l’unico acquisto ufficiale della sessione estiva del calciomercato giallorosso. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare le ufficialità anche di Matias Vina dal Palmeiras e quella di Eldor Shomurodov dal Genoa. Un calciomercato in cui José Mourinho attende ancora l’arrivo di Granit Xhaka, ormai promesso sposo da tempo al portoghese (con tanto di scambio di like e commenti social) e alla Roma. Tiago Pinto sta cercando di chiudere almeno un’altra cessione per dare l’affondo decisivo al centrocampista e capitano della Svizzera.

Calciomercato Roma, Atletico su Villar

A proposito di centrocampo, da segnalare il forte interesse dell’Atletico Madrid per Gonzalo Villar. Arrivato nel gennaio del 2020, insieme a Roger Ibanez e Carles Perez, il centrocampista spagnolo prelevato dall’Elche è stimato in Liga, soprattutto dal ‘Cholo’ Simeone che lo vorrebbe portare nel club colchoneros, secondo quanto riportato dal giornalista Paolo Rocchetti sul proprio profilo Twitter. Proprio poco fa vi abbiamo parlato di un possibile colpo di scena in casa giallorossa, con lo spagnolo classe ’98 che non è incedibile. Qualora dovesse arrivare un’offerta importante verrà valutata attentamente.