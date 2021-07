Calciomercato Roma, addio Xhaka | Trovato un altro sostituto

Calciomercato Roma, addio Xhaka: irruzione a sorpresa per un altro sostituto. Ulteriori dettagli sulla trattativa.

La guerra di nervi che Arsenal e Roma hanno ingaggiato per il trasferimento di Granit Xhaka in giallorosso non è ancora terminata. I Gunners continuano a chiedere 20 milioni di euro, e sebbene lo svizzero abbia apertamente manifestato il proprio desiderio di essere allenato da José Mourinho, con il quale scambia non saltuariamente messaggi social piuttosto esplicativi, al momento la fumata bianca non è arrivata. La sensazione, però, è che sia soltanto questione di tempo, e che nei prossimi giorni un’intesa possa essere trovata; prova ne sia, che i Gunners hanno cominciato da tempo a sondare il possibile sostituto del mediano elvetico, e nelle ultime ore è tornato in auge un nome accostato anche qualche mese fa al club inglese.

Calciomercato Roma, l’Arsenal vira su Bruno Guimarães

Secondo quanto riportato da goal.com Brasile, i Gunners avrebbero avviato i primi contatti con il Lione, in vista dell’eventuale trasferimento di Bruno Guimarães in Premier League: ricordiamo che il brasiliano è attualmente impegnato alle Olimpiadi, e che il club francese lo valuta circa 35 milioni di euro, grossomodo la stessa cifra che l’Arsenal era intenzionato a sborsare per Manuel Locatelli, prima che il regista del Sassuolo esprimesse il proprio desiderio di vestire la maglia della Juventus. Il fatto che l’Arsenal abbia bussato alla porta del Lione con convinzione, è un altro indizio sul fatto che il futuro di Granit Xhaka, alla fine, sarà lontano dall’Emirates…