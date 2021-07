ESCLUSIVO | Calciomercato Roma, pista argentina in attacco: prezzo fissato

Calciomercato Roma, in attacco è viva la pista argentina. Il prezzo per il cartellino del giocatore è stato fissato.

Ore sempre più calde in casa Roma. La società giallorossa si sta muovendo in maniera sempre più decisa sul mercato. Dopo aver ufficializzato Rui Patricio (prossime le firme di Vina e di Shomurodov), si continua a lavorare per regalare a Mourinho altri rinforzi.

Sulla lista degli obiettivi di Tiago Pinto c’è un esterno d’attacco. Prima naturalmente toccherà vendere gli esuberi in quella zona del campo, per poi cercare il colpo in avanti che possa permettere il salto di qualità in quel reparto ai giallorossi.

Calciomercato Roma, fissato il prezzo per Barco

Già seguito dalla Roma a cavallo tra il 2019 e il 2020, Ezequiel Barco è stato riaccostato ai giallorossi nelle ultime ore. Secondo quanto raccolto negli USA da Asromalive.it, nonostante la scadenza del contratto sia abbastanza vicina (31 dicembre 2022), l’Atlanta parte da una valutazione vicina ai 20 milioni di dollari, al cambio attuale pari circa a 17 milioni di euro.

È un trequartista che può essere impiegato come ala, preferibilmente sul lato sinistro del campo. E’ un giocatore in possesso di un gran cambio di passo e di un ottimo dribbling, e il suo punto di forza è il tiro a giro.

Ad Atlanta, dove è arrivato nel 2018 dall’Independiente per 15 milioni di dollari non ha mai convinto veramente, con prestazioni altalenanti e comportamenti sopra le righe fuori dal campo. 13 gol in 89 partite non sono certo un buon biglietto da visita, ma ora vuole rifarsi con gli interessi e sa che un suo sbarco in Europa, magari alla corte di Mourinho, potrebbe solo che fargli bene per poter crescere e sfruttare al meglio tutto il suo talento.

Daniele Trecca

Stefano Valente