Roma, i tifosi dopo l’amichevole contro il Porto sono entusiasti per un particolare. Il club intanto annuncia una sorpresa sui social.

José Mourinho dopo la partita contro il Porto ha postato una foto sui social scrivendo: “Habemus squadra. Siamo uniti, siamo amici: bravi ragazzi”. Lo Special One ha così certificato quanto apparso chiaro anche ai tifosi nel corso della partita guardata in tv e commentata sui social.

Il gruppo è molto unito, compatto e soprattutto ha una gran voglia di lottare. In particolare è piaciuta la reazione dura di tutti i giallorossi dopo il fallaccio di Pepe su Mkhitaryan. Edin Dzeko si è scagliato a gran voce contro la panchina del Porto e in particolare contro l’allenatore avversario Sergio Coinceçao, ex laziale. Oltre agli applausi ironici Dzeko rivolgendosi all’allenatore ha detto: “Bravo Coinceçao, 1-0 vai a piangere. Vai a piangere”.

Una Roma già a immagine e somiglianza di José Mourinho che fa sognare i tifosi, che attendono con impazienza altri regali dal calciomercato. In particolare Granit Xhaka, uno che in mezzo al campo si fa sentire eccome. Non tira mai indietro la gamba, ha grande carisma e a volte sa usare anche quella giusta “scorrettezza” che fa vincere le partite.

Roma, dalle 15:00 in vendita oggetti esclusivi

Intanto la Roma ha fatto una annuncio tramite i suoi canali ufficiali. “Alle 15:00, sarà possibile acquistare una serie di oggetti esclusivi, celebrativi del lancio di una partnership rivoluzionaria…”.

La collaborazione con il nuovo sponsor DigitalBits non si ferma insomma al solo nome sulla maglia, confermando come la società sia al passo con i tempi e sempre pronta a innovare.

𝐼𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑣𝑒𝑠𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑔𝑢𝑒…⏳ 🕒 Alle 15:00, sarà possibile acquistare una serie di oggetti esclusivi, celebrativi del lancio di una partnership rivoluzionaria… 🔥#ASRoma + @zytarahq + @DigitalBitsOrg pic.twitter.com/5oS9dGDbJm — AS Roma (@OfficialASRoma) July 29, 2021