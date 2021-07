Calciomercato Roma, addio a titolo definitivo: arriva l’annuncio. Continua l’opera di taglio della rosa del general manager Tiago Pinto.

Il general manager della Roma Tiago Pinto in questi giorni è impegnato in un’importante operazione in entrata, quella relativa all’attaccante del Genoa Shomurodov. Nel frattempo però è sempre operativo per quel che riguarda le cessioni, che sono fondamentali visto il numero ancora altissimo di esuberi ancora presenti in rosa.

Alla lunghissima lista di cui fanno ancora parte i vari Olsen, Bianda, Santon, Fazio, Coric, Pastore e Nzonzi si potrà molto probabilmente togliere il nome di Antonucci. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, infatti, il Cittadella, club di Serie B, sarebbe pronto a chiudere per l’acquisto a titolo definitivo del calciatore giallorosso.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, acquisto ufficiale: numero di maglia già scelto

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, è fatta per Shomurodov | Colpo da 20 milioni

Calciomercato Roma, Antonucci riparte dal Cittadella

Dopo avere iniziato da giovanissimo con ottime premesse la sua carriera alla Roma, lanciato in prima squadra dall’allora allenatore Eusebio Di Francesco, Antonucci non è riuscito a confermarsi su livelli consoni al suo talento. Tutte quelle che erano le aspettative nei suoi confronti sono rimaste così deluse. Le sue avventure con Pescara, Vitoria Setubal e Salernitana sono state dei veri e propri fallimenti sotto tutti gli aspetti.

Ora arriva un’occasione importante per rilanciare la sua carriera ricominciando dalla Serie B e andando in una squadra molto abile a valorizzare i giovani. Un ambiente tranquillo e capace di grandi risultati, quello del Cittadella, che nelle ultime stagioni è sempre andato vicino alla conquista della Serie A tramite i playoff fallendo sempre sul più bello.

Chissà se con l’apporto di Antonucci il Cittadella non riuscirà finalmente a coronare il sogno della promozione in Serie A. Se riuscirà a ripetere quanto fatto a inizio carriera, senza dubbio le possibilità per la squadra veneta aumenteranno. Nelle prossime ore si attende l’eventuale comunicato ufficiale con le cifre dell’operazione.