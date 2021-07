Calciomercato Roma, piomba lo Zenit | Trattativa avviata

I giallorossi chiudono l’attaccante sul calciomercato, ma sfuma un obiettivo sempre nel reparto offensivo.

La Roma di José Mourinho era a caccia di un nuovo attaccante. Parliamo al passato perché Tiago Pinto ha accontentato il tecnico portoghese e ha acquistato, anche se non ancora ufficialmente, Eldor Shomurodov dal Genoa. Per l’attaccante uzbeko la trattativa si è chiusa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 17,5 milioni di euro più ulteriori 2 milioni e mezzo di bonus. Inoltre in caso di futura rivendita al club ligure verrà assicurato un 10%. Insomma la Roma per la prima volta dopo tanti anni si ritroverà in rosa con ben 3 attaccanti. Il bomber, punta centrale, è considerato Edin Dzeko, ma chissà se lo Special One inizi a pensare anche ad un attacco a due punte.

Calciomercato Roma, per Belotti c’è lo Zenit

Dunque, Borja Mayoral e Shomurodov completano il reparto offensivo che può essere centellinato anche con un altro innesto sulla corsia deglie esterni, oggi occupata da Carles Perez e Nicolò Zaniolo a destra e da Mkhitaryan, El Shaarawy e Zalewski a sinistra. Kostic rimane il primo obiettivo, ma attenzione allo scambio con l’Inter Perisic-Florenzi. Intanto per uno che arriva un obiettivo che se ne va. Si tratta di Andrea Belotti, sul quale la Roma c’è da qualche settimana.

Il Torino continuava a richiedere 30 milioni per l’azzurro fresco campione d’Europa, che ha però il contratto in scadenza al giugno 2022. I granata hanno fatto una grande proposta al centravanti, ma dall’altra parte il club di Urbano Cairo ha ricevuto un’offerta per il gallo dallo Zenit San Pietroburgo, che ha ceduto l’argentino Driussi all’Austin FC (MLS) e potrebbe cedere anche Azmoun. Primi contatti avviati secondo quanto riportato da Sky Sport.