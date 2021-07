Calciomercato Roma, futuro in Italia | Contatti in corso

Ancora vigili sul difensore centrale. La Roma potrebbe piazzare un altro colpo in difesa sul Calciomercato.

Non solo centrocampista e attaccante, la Roma si sta concentrando per arrivare a dama anche in difesa. Non è escluso che possa arrivare anche un altro difensore centrale, come non è escluso che a sorpresa possa esserci un’uscita in quel reparto. Per disputare Serie A, UEFA Conference League e Coppa Italia, cinque difensori centrali sarebbero davvero troppi, ecco che per uno che può arrivare a parametro zero, potrebbe fargli posto qualcun altro.

Non ci sono grandi indiziati alla partenza, se si considerano quelli che hanno più offerte si potrebbero ipotizzare Ibanez e Mancini, ma difficilmente si muoveranno. Per adesso Smalling sembra aver convinto Mourinho, che lo ha schierato sempre in coppia con l’italiano ex Atalanta, ma potrebbe essere lui l’indiziato alla partenza.

Calciomercato Roma, giallorossi ancora vigili su Boateng

Secondo quanto riportato da ‘calciomercato.it‘, c’è ancora una pista per la difesa molto calda che potrebbe accelerarsi nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Si tratta dello svincolato Jerome Boateng, il quale dopo essere stato silurato dal Bayern Monaco, è a caccia della sua nuova squadra. La volontà di arrivare in Italia da parte del calciatore c’è, ma la condizione è quella di poter disputare la Champions League, cosa che non gli potrebbero garantire Roma, Lazio e Napoli, ma solamente Inter, Milan e Juventus (l’Atalanta non è sulle tracce del giocatore).

Dal noto sito in questione il sogno del tedesco classe ’88 sarebbe quello del Manchester United, ma il Decreto Crescita gli permetterebbe di percepire anche in Serie A i 4 milioni di euro netti a stagione facendo risparmiare i club sull’ingaggio lordo.