Calciomercato Roma, non si aggregherà al ritiro | Addio più vicino

Calciomercato Roma, non prenderà parte al ritiro in Portogallo: la sua cessione è inevitabile. Si aspetta l’offerta giusta.

Prosegue il ritiro pre-campionato in Portogallo della Roma di José Mourinho che, dopo essere stati acciuffati in extremis dal Porto, sfideranno il Siviglia in un match nel quale Mourinho si attendono nuovamente conferme positive da una squadra che sta assumendo sempre di più le fisionomie del proprio allenatore. Un occhio al campo, ma uno rivolto inevitabilmente anche al mercato, con i giallorossi molto attivi, sia sul fronte entrate, che su quello relativo alle uscite. Dopo aver piazzato il colpo Shomurodov ( atteso domani nella Capitale), il gm giallorosso punta ad ottimizzare anche quelle cessioni che potrebbero dare a Pinto la liquidità sufficiente per completare la rosa con gli ultimi innesti da consegnare allo Special One.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, atteso in città | Colpaccio ad una condizione

Calciomercato Roma, Florenzi al passo d’addio | Si aspetta l’offerta giusta

Le chances che uno dei prossimi a partire possa essere Alessandro Florenzi sono in drastica ascesa. Come rivelato da “Il Messaggero“, sebbene il terzino destro ritornerà a disposizione della Roma a partire dal 2 agosto, non si recherà in Portogallo per aggregarsi al resto della squadra. Ragion per cui, il suo addio è sempre più vicino: si aspetta l’offerta giusta per ultimare il tutto, ma la sensazione è che le strade si divideranno a stretto giro di posta. Nelle ultime ore si era diffusa la voce circa un redivivo interesse dell’Inter, seccamente smentito: sta di fatto, che a meno di clamorosi colpi di scena, il futuro dell’ex Psg sarà lontano dalla Capitale.