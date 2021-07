Calciomercato Roma, colpo di scena | Grana Xhaka

Calciomercato Roma, colpo di scena nella trattativa per portare lo svizzero nella Capitale. Sono previsti ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Ore sempre più calde in casa Roma. La società giallorossa si sta muovendo in maniera sempre più decisa sul mercato. I Friedkin e Pinto vogliono accontentare le richieste di José Mourinho che, dal canto suo, vorrebbe lavorare il prima possibile con tutta la rosa a disposizione per preparare al meglio l’inizio (ormai vicino) della prossima stagione.

Come stiamo vedendo in questi giorni, in questo calciomercato, non ci sono molti colpi da registrare. Le squadre infatti stanno aspettando il momento giusto per rafforzarsi. La Roma, dopo gli acquisti di Rui Patricio, Vina e Shomurodov (gli ultimi due da ufficializzare) vuole puntellare la rosa con altri 2/3 giocatori. Uno di questi sarà il centrocampista che tanto serve a Mourinho.

Calciomercato Roma, Xhaka potrebbe rinnovare con l’Arsenal

Come riporta il “The Athletic”, l’Arsenal si starebbe preparando ad offrire a Granit Xhaka un nuovo accordo per il prolungamento (altri 5 anni) del suo contratto con i Gunners. Il suo attuale contratto scade nel 2023, e visto che la proposta della Roma, da 13 milioni di sterline, non sembra convincere il club inglese, ecco che potrebbe esserci un incredibile colpo di scena.

L’Arsenal aveva aperto alla vendita del centrocampista dopo la buonissime prestazioni ad Euro 2020 del centrocampista svizzero con la sua nazionale. Ora però la dirigenza inglese sembra aver cambiato idea e vorrebbe trattenerlo con sé.

Attualmente il centrocampista si sta allenando da solo (è ancora in vacanza dopo gli Europei) ma nei prossimi, giorni quando si dovrà unire al resto del gruppo, tutto sarà finalmente più chiaro.