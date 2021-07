Calciomercato Roma, atteso in città | Colpaccio ad una condizione

Calciomercato Roma, previsto il suo sbarco nella Capitale: la svolta non è da escludere, ma serviranno prima delle cessioni.

Dopo aver piazzato il colpo Shomurodov, atteso domani nella Capitale per le visite mediche di rito, dopo le quali sottoscriverà il suo contratto con i giallorossi, il mercato della Roma prevede la cessione di quelle pedine considerate poco funzionali all’interno dello scacchiere tattico di Mou e per questo messe alla porta. I Vari Nzonzi, Pastore, Pedro ed Olsen rappresentano una “zavorra” per le mosse del general manager giallorosso, che ora come ora è costretto a procrastinare la conclusione di trattative imbastite da tempo, ma che non possono essere perfezionate senza la partenza degli esuberi sopra citati.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, ribaltone Xhaka | Presto la firma

Calciomercato Roma, dilemma Kostic | Servono le cessioni

Uno dei profili attenzionati da Pinto è sicuramente quello di Filip Kostic, esterno dell’Eintracht Francoforte per il quale, come vi abbiamo rivelato in esclusiva già da tempo, sarebbe già stato raggiunto un accordo di massima. Tuttavia, l’affare non può sbloccarsi, e questo mette a repentaglio la sua definizione: non è un caso che anche la Lazio, vecchia estimatrice del serbo, continui a monitorare con interesse la situazione. Come rivelato da gazzetta.it, nei prossimi giorni l’agente del calciatore, Fali Ramadani, è atteso a Roma, proprio per fare il punto della situazione sul suo assistito. La candidatura della Roma potrebbe ritornare in auge, se i giallorossi riuscissero a piazzare almeno uno tra Pedro e Pastore. Staremo a vedere se questa sortita di Ramadani in Italia possa sbloccare qualcosa: seguiranno aggiornamenti.