Calciomercato Roma, affare bloccato | La Lazio accelera

Calciomercato Roma, l’affare per il calciatore rimane bloccato. C’è forte concorrenza sul giocatore, tra cui spunta una Lazio agguerrita.

Ci stiamo avvicinando sempre di più all’inizio della stagione e il mercato della Roma entra sempre più nel vivo. Dopo gli acquisti di Rui Patricio per la porta e di Matias Vina per la fascia sinistra (manca solo l’ufficializzazione), il gm Tiago Pinto cerca nuovi rinforzi per accontentare le richieste di José Mourinho. Prima di pensare ad altri acquisti, però, toccherà progettare diverse cessioni dei cosiddetti “esuberi“.

In un mercato dove non gira molto denaro, le vendite e i risparmi sugli ingaggi pesanti sono oro colato per ogni società. La Roma vuole monetizzare il più possibile da questi calciatori per poi buttarsi a capofitto sugli obiettivi per il mercato in entrata e alle occasioni che questo presenta.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, affare Shomurodov | Secco no di Tiago Pinto

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, rifiutate tutte le offerte | Decisione di Mourinho

Calciomercato Roma, la Lazio in pressing su Kostic

Come riporta Sportmediaset, la Lazio è in pressing su Filip Kostic. I contatti con l’Eintracht Francoforte per l’esterno serbo sarebbero stati riattivati, dopo un interessamento del club biancoceleste nelle scorse settimane. Le sensazioni sarebbero addirittura molto positive e si potrebbe chiudere con la formula del prestito con diritto/obbligo di riscatto.

La Roma, dal canto suo, se non vuole farsi soffiare il talento serbo dovrà sbrigarsi, ma prima la società giallorossa ha bisogno di cedere alcuni degli esuberi presenti in rosa. Sul calciatore dell’Eintracht la concorrenza è molto forte, visto che c’è anche l’Inter di Simone Inzaghi, che però al momento pare più defilata rispetto alle due romane.