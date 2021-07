Calciomercato Roma, acquisto ufficiale: numero di maglia già scelto

I giallorossi indirettamente rendono ufficiale un altro acquisto. Ecco l’indizio che fa scattare l’ufficialità.

Prosegue senza sosta il lavoro del general manager Tiago Pinto su tutti i fronti, soprattutto quello in entrata. Se dopo l’acquisto del portiere arrivato dal Wolverhampton ci si aspettava Granit Xhaka, non è stato così, visto che il dirigente portoghese intanto ha chiuso altre due trattative, quelle relative a Matias Vina e a Eldor Shomurodov. Si avvicina la seconda metà della sessione estiva del calciomercato, dove sicuramente i colpi non mancheranno. Prima l’Europeo e ora le Olimpiadi, vista anche la pandemia legata al Covid-19, hanno frenato un po’ gli acquisti. Sicuramente non è lo stesso calciomercato di qualche anno fa, ma le squadre, soprattutto la Roma, non si vorranno far trovare impreparate.

Calciomercato Roma, acquisto ufficiale

Dopo Rui Patricio, in attesa del comunicato ufficiale, può essere considerato un nuovo acquisto giallorosso anche Matias Vina. Il terzino sinistro proveniente dal Palmeiras non è ancora stato ufficializzato tramite comunicato, ma la sua maglia sullo store online della Roma è possibile già acquistarla. Per l’esterno uruguaiano il numero scelto è il 5, che fino alla passata stagione apparteneva a Juan Jesus. Per il mancino nativo di Empalme Olmos la trattativa si dovrebbe chiudere sui 10 milioni di euro più bonus.