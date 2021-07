Calciomercato Roma, affare fatto | Fissate le visite mediche

By

Calciomercato Roma, c’è stata una grande novità in queste ore relativa all’arrivo del nuovo acquisto capitolino.

Tiago Pinto è ormai prossimo alla chiusura del terzo affare giallorosso di quest’estate. Dopo l’approdo di Rui Patricio e la felice riuscita della trattativa per Vina, per il quale non è però ancora arrivata l’ufficialità, la Roma si prepara ad accogliere anche Eldor Shomurodov.

Nell’attaccante uzbeko gli addetti ai lavori e José Mourinho in primis hanno individuato il giusto profilo con il quale provare ad acuire le risorse e la pericolosità offensiva dello scacchiere. Il ventiseienne viene da una buona stagione con il Genoa, durante la quale si è distinto per una crescita notevole e una discreta capacità realizzativa.

Pur non figurando spesso tra i titolari, Eldor ha concretizzato 8 reti e ha sciorinato una grande tecnica, felicemente integrata da una notevole forza fisica e velocità. L’affare è dunque più che vicino alla chiusura. Decisivi, infatti, i contatti con la società di Preziosi tenutisi lo scorso mercoledì.

Calciomercato Roma, fissate le visite mediche per Eldor Shomurodov

L’affare è stato definito sulla base di un prestito con diritto di riscatto, destinato a trasmutarsi in obbligo dopo un numero esiguo di presenze collezionate dal giocatore. Le cifre dovrebbero essere di circa 2.5 milioni di euro più 17.5 da versare nelle casse liguri al concretizzarsi della suddetta condizione, ai quali si aggiungerà anche il 10% su un’eventuale prezzo di rivendita.

In queste ore, inoltre, sarebbe emersa anche un’altra interessante novità. Shomurodov ,infatti, era atteso nella Capitale per l’inizio della prossima settimana ma, stando alle ultime ricostruzioni, arriverà in città già domani.

Per sabato 31 luglio, dunque, sono previste le visite mediche e, previo superamento di queste ultime, la firma sul contratto che sancirà il suo passaggio ufficiale dal rossoblù al giallorosso.