Calciomercato Roma, Xhaka si allontana | La decisione dell’Arsenal

Calciomercato Roma, in attesa delle ufficialità di Vina e Shomurodov, queste le ultime notizie relative alla trattativa per Granit Xhaka.

Il centrocampista dell’Arsenal è stato sin da subito una delle prime richieste di José Mourinho. Quest’ultimo avrebbe individuato in lui il profilo a cui affidare, in coesistenza con Veretout, le chiavi della mediana giallorossa.

Senza dimenticare del jolly Cristante e dell’altrettanto eclettico Pellegrini, lo Special One ritiene che l’elvetico sia il profilo ideale per far compagnia al francese ex Fiorentina. Non è un caso che quella con i Gunners sia stata una delle prime trattative intavolate da Pinto in questi caldi mesi estivi.

I primi sondaggi risalgono agli albori di giugno, quando tutto lasciava intendere che arrivare al numero 34 potesse essere molto più semplice di quanto poi emerso in seguito.

Calciomercato Roma, Xhaka rientra ancora nei piani di Arteta

Il dg poteva e può tuttora contare sul forte anelito di Xhaka ad essere allenato dal mister portoghese. Ciononostante non è ancora riuscito a ridurre la forbice con le richieste giuntegli da Londra.

Il buon cammino con la propria Nazionale ad Euro2020 ha, infatti, catalizzato l’attenzione di tanti altri club e spinto la stessa società d’oltremanica a non lasciar partite il centrocampista a cifre troppo basse.

In particolar modo, stando a quanto riportato da SkySportsUk, Xhaka avrebbe quest’oggi ripreso gli allenamenti con la squadra. Il tecnico dell’Arsenal, Miker Arteta, lo considera ancora una pedina fondamentale del proprio scacchiere. Ciò giustificherebbe anche la proposta di rinnovo contrattuale avanzatagli nelle scorse ore.

Tramite la stessa fonte sono arrivate inoltre conferme sul fatto che finora nessun’offerta giunta dalla Capitale abbia soddisfatto la richiesta anglosassone di 20 milioni. La Roma è ferma a 15 e sta vedendo nascere una situazione non così diversa a quello dello scorso anno per Smalling.

I tifosi si augurano che il finale possa essere lo stesso ma, magari, con tempi meno prolissi.