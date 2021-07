Calciomercato Roma, Xhaka sempre più lontano | I piani B di Pinto

Calciomercato Roma, la trattativa per Granit Xhaka è ormai prossima alla fumata nera. Queste le probabili e future mosse dei dirigenti capitolini.

Il numero 34 dell’Arsenal ha rappresentato il vero e proprio tormentone di quest’estate, ricordando una situazione non poi così dissimile da quella vissuta con Mahrez qualche tempo fa.

In quel caso, l’esterno del Leicester preferì firmare con il Manchester City, costringendo la Roma a virare in modo azzardato su Schick. La conclusione per Xhaka potrebbe essere più o meno la medesima, dal momento che tutto lascia intendere come non ci siano più i margini per trovare un accordo.

Il gap tra domanda e offerta non è mai stato colmato e Pinto non è riuscito a trovare un punto di incontro con la dirigenza londinese per poter quantomeno rasentare la valutazione di 20 milioni di euro.

Da apprezzare e sottolineare, in ogni caso, il modus operandi dello svizzero che, pur continuando ad agire rispettando la società inglese, ha cercato di fare di tutto per favorire il suo passaggio in giallorosso.

Calciomercato Roma, le alternative a Granit Xhaka

Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 30 luglio, si sono infittite le voci secondo le quali l’Arsenal avrebbe trovato un accordo con l’elvetico per poter rinnovare il contratto. I Gunners hanno proposto un prolungamento fino al 2025 a cifre più elevate rispetto a quelle messe sul piatto dal club dei Friedkin.

In attesa di una svolta definitiva, la società capitolina è al lavoro per cercare subito delle valide alternative, onde evitare trattative poco lungimiranti come quella su citata per l’attaccante ceco ex Sampdoria.

Potrebbero, dunque, riaccendersi le piste per Hojbjerg, Koopmeiners o Thomas Delaney. Il primo è stato già allenato da Mourinho al Tottenham mentre per il centrocampista dell’AZ potrebbero essere ripresi i contatti dopo il mancato accordo tra gli olandesi e l’Atalanta.

