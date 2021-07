Calciomercato Roma, rifiutate tutte le offerte | Decisione di Mourinho

José Mourinho ha messo quasi un veto sulla sua cessione. Il giocatore si giocherà le sue opportunità a Roma.

Continua senza sosta il lavoro sul campo della nuova Roma di José Mourinho, che alla quinta uscita stagionale ha trovato il pari contro il Porto. Vitinha nel finale ha risposto al vantaggio di Gianluca Mancini, con entrambe le reti realizzate nella ripresa. Domani altro appuntamento (su Sky Sport) con la sesta amichevole, quella contro il Siviglia a Faro in Algarve, in programma alle ore 18:30 italiane. Difficile rivedere lo stesso undici dell’ultima sfida, visto che Mourinho ha fatto i molti cambi solamente nel finale. Potrebbe essere un’altra formazione almeno inizialmente, anche per testare tutti i giocatori e trovare gli equilibri giusti.

Calciomercato Roma, resta Reynolds

Intanto lo Special One, secondo quanto riportato da ‘romapress.net’, ha deciso il futuro di un giocatore giallorosso. Sembrerebbe ormai certa la permanenza nella capitale del giovane Bryan Reynolds, arrivato nella scorsa sessione di calciomercato in prestito oneroso di 100mila euro, con obbligo di riscatto fissato a 6,75 milioni (più ulteriori 5,65 di bonus e una percentuale del 15% sulla futura rivendita alla MLS). Secondo il sito in questione sono state molte le offerte di prestito (Venezia in primis) che la Roma ha ricevuto, rispedendole tutte al mittente. Per Mourinho, il terzino destro dovrà rimanere nella capitale creandosi le sue chance, chissà magari giocando la Conference League.