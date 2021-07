Calciomercato Roma, affare Shomurodov | Secco no di Tiago Pinto

Calciomercato Roma, affare Shomurodov: nella trattativa con il Genoa arriva un secco no da parte del general manager Tiago Pinto.

La trattativa tra la Roma e il Genoa per l’attaccante uzbeko Shomurodov è ormai alle battute finali. La chiusura definitiva dell’operazione è prevista entro il weekend. Il general manager giallorosso Tiago Pinto e gli agenti del giocatore stanno lavorando per sistemare velocemente gli ultimi dettagli del contratto.

Shomurodov sarà così il terzo regalo fatto dalla società al nuovo allenatore José Mourinho. Dopo Rui Patricio e Viña, rimasto fermo a Trigoria a causa della quarantena e degli ultimi cavilli burocratici, ma di fatto già giallorosso con tanto di numero di maglia già scelto, quasi tutti si aspettavano Xhaka. E invece per il nazionale svizzero ci sarà da aspettare ancora.

Un affare comunque ancora in piedi, eccome, tanto che l’Arsenal sta pure cercando un altro centrocampista ed è in pressing su Bruno Guimaraes. Mancano gli ultimi dettagli, così come nell’affare Shomurodov comunque più vicino al lieto fine. Che arriverà comunque, anche se non c’è ancora l’intesa sugli eventuali giovani da girare al Grifone.

Calciomercato Roma, no di Tiago Pinto al Genoa per Bove

Secondo quanto riportato da “Calciomercato.com”, il general manager Tiago Pinto avrebbe detto no all’inserimento nell’affare Shomurodov del centrocampista giallorosso Bove. Una proposta, quella del Genoa, anticipata da Eleonora Trotta di “Calciomercato.it” nella serata di ieri. Restano in piedi invece altre due ipotesi che sono Ciervo e Tripi.

Le prossime ore saranno decisive anche sotto questo aspetto, anche per capire chi rientrerà nell’affare complessivo dopo che ieri si era parlato anche del contemporaneo passaggio in giallorosso del giovane Gabriele Cagia. Trattative in corso, ma il rifiuto di Pinto per Bove non dovrebbero compromettere una trattativa ormai alle battute finali.