Calciomercato Roma, ufficiali due cessioni a titolo definitivo

Calciomercato Roma, continua il lavoro in uscita di Tiago Pinto: il club ha comunicato ufficialmente la cessione a titolo definitivo di due calciatori.

Sono ore molto movimentate, queste, per il calciomercato della Roma. Le attenzioni dei tifosi sono rivolte soprattutto alle operazioni in entrata. Ormai è fatta per l’acquisto dell’attaccante del Genoa Shomurodov, che domani dovrebbe sostenere le visite mediche e poi firmare il contratto con i giallorossi.

Si complica invece non poco la trattativa per Xhaka. La Roma ha da tempo raggiunto l’accordo con il centrocampista svizzero, che ha una gran voglia di raggiungere al più presto lo “Special One” José Mourinho. Il problema è che l’Arsenal non ha intenzione di fare sconti e i giallorossi non possono alzare l’offerta se prima non fanno qualche cessione pesante tra gli esuberi. In particolare sarebbero molto importanti le cessioni di Robin Olsen o Alessandro Florenzi, ma le trattative al momento sono ferme. E i “Gunners” per mettere fretta a Pinto hanno formulato un’offerta di rinnovo di contratto a Xhaka.

Quanto meno Tiago Pinto ha risolto due movimenti in uscita minori, ma pur sempre utili nell’ottica dei tagli da fare a una rosa davvero troppo ampia.

Calciomercato Roma, ufficiali D’Orazio alla Spal e Antonucci al Cittadella

Dopo avere ufficializzato il passaggio a titolo definitivo di D’Orazio alla Spal, poco fa è arrivato l’altro annuncio del club relativo stavolta all’esterno offensivo Antonucci che ripartirà dal Cittadella.

Dopo avere iniziato da giovanissimo con ottime premesse la sua carriera alla Roma, lanciato in prima squadra dall’allora allenatore Eusebio Di Francesco, Antonucci non è riuscito a confermarsi su livelli consoni al suo talento. Tutte quelle che erano le aspettative nei suoi confronti sono rimaste così deluse. Le sue avventure con Pescara, Vitoria Setubal e Salernitana sono state dei veri e propri fallimenti sotto tutti gli aspetti.

Ora arriva un’occasione importante per rilanciare la sua carriera ricominciando dalla Serie B e andando in una squadra molto abile a valorizzare i giovani. Un ambiente tranquillo e capace di grandi risultati, quello del Cittadella, che nelle ultime stagioni è sempre andato vicino alla conquista della Serie A tramite i playoff fallendo sempre sul più bello.