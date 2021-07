Roma, infortunio Villar | Tegola per Mourinho

Roma, dopo Spinazzola, un’altra brutta tegola per José Mourinho. Si ferma Gonzalo Villar, a causa di un infortunio.

La Roma continua la sua seconda parte di ritiro in Portogallo, dove essersi radunata a Trigoria nella prima settimana di luglio. Domani sera è prevista un’amichevole di lusso contro il Siviglia.

Dopo ci saranno altre amichevoli importanti e la probabile presentazione della squadra giallorossa il 14 agosto all’Olimpico. Da sottolineare, però, è l’inizio delle gare ufficiali: il 19 agosto ci sarà l’esordio della Roma in Conference League (il ritorno dei playoff è previsto per il 26 agosto), mentre il primo match in campionato sarà all’Olimpico contro la Fiorentina il 22 agosto.

Roma, distorsione al ginocchio per Villar

Brutta notizia per la Roma. Si è fermato Gonzalo Villar. Il centrocampista spagnolo si è infortunato durante il ritiro in Portogallo, nel corso dell’allenamento andato in scena nella giornata di ieri.

La diagnosi emersa, a seguito di alcuni test di controllo eseguiti in mattinata, parla chiaro: trauma distorsivo di primo grado al ginocchio sinistro. Villar ha dovuto quindi saltare la seduta di allenamento pomeridiana, restando nel resort nel quale i giallorossi stanno trascorrendo la seconda fase di ritiro in Portogallo.

Bruttissima notizia per Mourinho che, dopo Spinazzola, si trova costretto a rinunciare anche al centrocampista spagnolo. Lo stop previsto è di circa 2/3 settimane. Villar quindi salterà sicuramente i prossimi impegni dei giallorossi, con la speranza di rivederlo in campo per l’inizio delle partite ufficiali, anche se l’esordio in Conference League e in campionato per lui sono a forte rischio.