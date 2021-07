Amichevole Roma-Siviglia, le formazioni ufficiali | Tanti cambi per Mourinho

Il tecnico giallorosso vista la seconda amichevole importante ravvicinata ha deciso di fare molti cambi nell’undici titolare.

All’Estádio Algarve di Faro (Portogallo), la Roma di José Mourinho è pronta per disputare la sua sesta amichevole prestagionale. Dopo Montecatini, Ternana, Triestina, Debrecen e Porto, arriva il Siviglia di Julen Lopetegui. Partita che, seppur amichevole, i tifosi giallorossi sentono molto per l’esperienza tutt’altro che positiva di Monchi, ex direttore sportivo della Roma. Inoltre nell’estate del 2020, post lockdown e a campionato 2019-20 concluso, gli andalusi hanno eliminato i giallorossi proprio in Europa League. Il club capitolino fin qui ha ottenuto il successo nelle prime quattro uscite stagionali, mentre l’ultima sfida contro Sergio Conceicao è arrivato il pari, con i portoghesi che hanno agguantato il pareggio nel finale.

Formazioni ufficiali Roma-Siviglia

Il tecnico giallorosso dopo aver dato molti minuti ad alcuni titolare della precedente sfida, disputata mercoledì scorso, ha deciso di cambiare molto nell’undici titolare. Dal portiere, dove c’è Fuzato e non Rui Patricio, all’attaccante, dove dal primo minuto questa volta partirà Borja Mayoral e non Edin Dzeko. Confermati Darboe, Calafiori e Mkhitaryan.

Roma (4-2-3-1): Fuzato; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori; Bove, Darboe; Perez, Mkhitaryan, El Shaarawy; Borja Mayoral.

All.: Mourinho.

Siviglia (3-4-2-1): (da confermare) Bono; Ángel, Gudelj, Rekik; Navas, Jordan, Rakitic, Ocampos; Suso, Lamela; En-Nesyri.

All.: Lopetegui.