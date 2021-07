Calciomercato Roma, sogno Icardi | Ribaltone del Psg: la svolta

Calciomercato Roma, tentazione Icardi: il Psg ha preso la sua decisione. Gli ultimi aggiornamenti sull’affare legato a Maurito.

L’acquisto di Eldor Shomurodov, per la cui ufficialità bisognerà aspettare solo qualche ora, ha regalato a Mourinho un rinforzo importante per completare il reparto offensivo. A meno di un’uscita di Dzeko, Tiago Pinto non interverrà ulteriormente sul mercato, anche se la situazione legata al bosniaco non è detto che non possa essere stravolta nelle prossime settimane. Sebbene il feeling dell’ex City con lo Special One sembri essere consolidato, con il lusitano che intende puntare sul “cigno di Sarajevo”, al quale ha affidato sovente le chiavi dell’attacco nelle prime amichevoli pre campionato, i sondaggi esplorativi fatti per Belotti ed Icardi sono piuttosto indicativi e non devono essere trascurati.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, affare Shomurodov | Obbligo di riscatto ad una condizione

Calciomercato Roma, il Psg chiude la porta per Icardi | “Non si muove”

Secondo quanto riportato da “Le Parisien”, quasi sicuramente Mauro Icardi resterà al Psg anche la prossima stagione, con Mauricio Pochettino rimasto favorevolmente colpito dai 3 goals segnati in questo precampionato, nel quale l’argentino ha dimostrato una condizione fisica in drastica crescita. La sua volontà è chiara: Maurito intende restare al Psg, dove crede di potersi mettere in gioco. Non è un caso che il bomber abbia molte chances di partire titolare nel corso della gara di Supercoppa contro il Lille, nel primo impegno stagionale che vedrà coinvolto il Psg.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, ultimatum Pinto | C’è la data

Ragion per cui, l’opzione più percorribile per la Roma, ammesso e non concesso che Pinto decida di ritornare sul mercato, resta il “Gallo “Belotti, sul quale è piombato con forza lo Zenit.