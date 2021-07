Calciomercato Roma, acquisto UFFICIALE | L’annuncio del club

Calciomercato Roma, in serata è arrivata la nota ufficiale circa il nuovo acquisto.

Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 31 luglio, la rosa di Mourinho ha affrontato il Siviglia di Lopetegui, in occasione della seconda amichevole del ritiro portoghese. La gara si è conclusa sullo 0-0 ed ha testimoniato come lo Special One abbia finora deciso di limare soprattutto la fase difensiva.

Quest’ultima ha rappresentato il problema più importante dell’ultimo biennio giallorosso e ciò giustifica il perché si stiano cercando di limare diversi aspetti soprattutto sotto il punto di vista dell’attenzione mentale e dell’aggressività.

La coppia di difensori centrali, nei piani del portoghese, è destinata ad essere quella costituita dal binomio Smalling-Mancini. Non dovrebbero esserci tanti dubbi circa la titolarità di Karsdorp ma, in attesa di una soluzione per Florenzi e della crescita di Reynolds, potrebbe concretizzarsi un colpo anche in questo ruolo.

La Roma si è mossa invece prontamente sulla corsia opposta, riuscendo a ingaggiare dopo una non semplice trattativa il terzino del Palmeiras, Matias Vina.

Calciomercato Roma, il Palmeiras annuncia un nuovo colpo

Quest’ultimo è stato individuato come il profilo ideale cui affidare la fascia sinistra, in coesistenza con Riccardo Calafiori, per sopperire alla non breve assenza di Leonardo Spinazzola.

Vina ha raggiunto la Capitale in questi giorni. La prassi ora prevede per lui un autoisolamento di 10 giorni, dopo il quale, limate le ultime burocrazie, arriverà l’ufficialità del suo ingaggio.

In serata, intanto, la società sudamericana ha annunciato un colpo proprio sulla corsia mancina che, se ce ne fosse ancora bisogno, testimonia come il futuro numero 5 dei giallorossi abbia ormai concluso il rapporto con i Verdao. Si tratta di Joaquin Piquerez.