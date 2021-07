Calciomercato Roma, non raggiunge Mourinho | Due big in agguato

Le due squadre italiane attenzionano il giocatore sul calciomercato. La Roma potrebbe lasciarlo andare.

Con l’arrivo (non ancora ufficiale) di Matias Vina la Roma potrebbe completare il reparto degli esterni di difesa, dove da una parte ci sono Bryan Reynolds e Rick Karsdorp, e dall’altra l’uruguaino e Riccardo Calafiori, in attesa del rientro di Leonardo Spinazzola nei prossimi mesi. Rimangono però un po’ di dubbi ai tifosi giallorossi che non sono convinti della maturità del giovane americano, così come della continuità del 2002 Calafiori, nonostante il talento, soprattutto di quest’ultimo, è lampante. Per il primo servirà ancora un po’ di tempo, per abituarsi al calcio europeo e soprattutto quello italiano, mentre il secondo è a caccia di quella conitnuità fisica che gli permetta di mostrare le sue grandi doti.

Calciomercato Roma, la situazione Florenzi

Intanto c’è un altro giocatore che potrebbe far comodo alla Roma, proprio per i motivi sopra indicati, si tratta di Alessandro Florenzi, ormai prossimo al rientro nella capitale dopo il trionfo europeo con l’Italia di Roberto Mancini. Secondo quanto riportato, però, dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, il terzino non raggiungerà i suoi compagni di squadra in Portogallo. Dalla parte di José Mourinho ci sarebbe l’apertura per averlo in squadra, ma la sensazione è che il giocatore abbia deciso di intraprendere altre strade. Secondo il noto quotidiano sportivo sia Inter che Juventus sarebbero pronte ad attendere nuovi sviluppi per preparare l’assalto al giocatore romano.