Calciomercato Roma, agente in città | Mou sfida Allegri e Spalletti

Calciomercato Roma, l’agente del giocatore è in città. Lo Special One sfida Allegri e Spalletti in chiave mercato.

Ore sempre più frenetiche in casa Roma. La società giallorossa si sta muovendo in maniera sempre più decisa sul mercato. I Friedkin e Pinto vogliono accontentare le richieste di José Mourinho che, dal canto suo, vorrebbe lavorare il prima possibile con tutta la rosa a disposizione per preparare al meglio l’inizio (ormai vicino) della prossima stagione.

Come stiamo vedendo in questi giorni, in questo calciomercato, non ci sono molti colpi da registrare. Le squadre infatti stanno aspettando il momento giusto per rafforzarsi. La Roma, dopo gli acquisti di Rui Patricio, Vina e Shomurodov (gli ultimi due da ufficializzare), vuole puntellare la rosa con altri 2/3 giocatori. Uno di questi sarà il centrocampista che tanto serve a Mourinho.

Calciomercato Roma, Zakaria possibile colpo a sorpresa

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, uno dei profili seguiti con attenzione da parte di Tiago Pinto è quello di Denis Zakaria. Il centrocampista svizzero potrebbe essere considerato una valida alternativa al suo connazionale Granit Xhaka, che ora sembra più lontano che mai.

Rientrato a novembre dopo un lungo infortunio, il centrocampista in passato è stato valutato addirittura 50 milioni di euro dal Borussia Moenchengladbach. L’emergenza Covid, l’infortunio al ginocchio e un contratto in scadenza a giugno 2022 hanno però fatto crollare la valutazione del 24enne svizzero, che ora potrebbe lasciare il club tedesco per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Zakaria è un centrocampista che può giocare sia da mediano che da regista, sia in un centrocampo a 2 che in quello a 3. E’ dotato di ottimo atletismo e forza fisica, ed è inoltre bravo a costruire il gioco, in fase di pressing e nel recuperare palloni. Con la sua nazionale vanta già 34 presenze e tre gol, niente male considerando la sua età.

Ora il suo agente, Fali Ramadani, si trova a Roma. Non è da escludere che lo stesso procuratore potrebbe riattivare i discorsi con la società giallorossa per il suo assistito. Attenzione però anche alla concorrenza. Su Zakaria infatti c’è in pressing da tempo il Napoli di Spalletti e, pochi giorni fa, anche la Juventus di Allegri ha fatto un sondaggio sul giocatore, vista la difficoltà ad arrivare a Locatelli.