Calciomercato Roma, annuncio Icardi | Conferma ufficiale

L’attaccante argentino ha ufficializzato pubblicamente quale sarà il suo futuro. Ecco le sue parole inequivocabili.

In attesa della sesta sesta amichevole stagionale, prevista questo pomeriggio alle ore 18:30, dove la Roma di Mourinho giocherà contro il Siviglia di Lopetegui, il general manager Tiago Pinto continua a pensare al calciomercato. Il dirigente portoghese chiusi gli affari Eldor Shomurodov col Genoa e Matias Vina col Palmeiras, non è riuscito (almeno per il momento) a regalare anche Granit Xhaka allo Special One, per il quale l’Arsenal non solo continua a richiedere 20 milioni di euro, ma gli avrebbe anche proposto il rinnovo di contratto.

Calciomercato Roma, sfuma Icardi | C’è l’annuncio

Intanto arriva un’altra doccia fredda per il club capitolino. Si trattava di un sogno d’estate, ma il nome di Mauro Icardi accostato spesso alla Roma, quasi sicuramente non sarà più avivicnato ai giallorossi. L’attaccante argentino, però, tramite una storia postata sul proprio profilo Instagram, ha praticamente ufficializzato la sua permanenza al Paris Saint-Germain. “Questa stagione, la prossima e la prossima ancora, mai avuto dubbi”, la frase scritta dall’ex giocatore dell’Inter. Già nella giornata di oggi era arrivata l’indiscrezione della sua certa permanenza nel PSG.