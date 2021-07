Calciomercato Roma, ultimatum Pinto | C’è la data

Calciomercato Roma, il gm della società giallorossa, Tiago Pinto, ha dato l’ultimatum. La data è stata fissata.

Ore sempre più calde in casa Roma. La società giallorossa si sta muovendo in maniera sempre più decisa sul mercato. I Friedkin e Pinto vogliono accontentare le richieste di José Mourinho che, dal canto suo, vorrebbe lavorare il prima possibile con tutta la rosa a disposizione per preparare al meglio l’inizio (ormai vicino) della prossima stagione.

Come stiamo vedendo in questi giorni, in questo calciomercato, non ci sono molti colpi da registrare. Le squadre infatti stanno aspettando il momento giusto per rafforzarsi. La Roma, dopo gli acquisti di Rui Patricio, Vina e Shomurodov (gli ultimi due da ufficializzare), vuole puntellare la rosa con altri 2/3 giocatori. Uno di questi sarà il centrocampista che tanto serve a Mourinho.

Calciomercato Roma, c’è l’ultimatum per Xhaka

Come riporta il Corriere dello Sport, cresce il pessimismo per portare Granit Xhaka alla Roma. La trattativa per il centrocampista non accenna a sbloccarsi, in due mesi non sono stati fatti passi avanti perché l’Arsenal non si muove dalla richiesta iniziale: 25 milioni di euro più bonus.

La Roma è disposta a ritoccare l’offerta iniziale di 15 milioni, ma non vuole assolutamente pagare 10 milioni in più per un giocatore di quasi 29 anni. Lo svizzero sta spingendo per favorire la sua cessione, ma finora non ha ottenuto risultati.

L’Arsenal sarebbe pronto ad offrire al giocatore il rinnovo del contratto, che scade nel 2023. Intanto Xhaka è tornato ad allenarsi con i Gunners dopo gli Europei ed è considerato ancora un calciatore importante per Arteta.

La notizia della proposta di rinnovo dell’Arsenal ha colto di sorpresa Tiago Pinto. Il gm portoghese è consapevole delle difficoltà e pur avendo già un accordo con il giocatore non può continuare ad aspettare a lungo.

La Roma ha dato un ultimatum ed è disposta ad aspettare fino a Ferragosto, ma dopo quella data, se non si sbloccherà l’affare Xhaka, dovrà cercare delle alternative per rinforzare il centrocampo.